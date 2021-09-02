Кабмин ввел европейские правила маркировки бытовых электроприборов
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Кабинет министров на заседании 1 сентября принял постановление, которое устанавливает требования к энергомаркировке и экодизайну потребляющих энергию продуктов согласно обновленному законодательству ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
Согласно сообщению, основные изменения касаются процедуры предоставления потребителям информации об электротехнике, если она реализуется дистанционно, через интернет.
"В частности, для того, чтобы потребители могли легко выбрать энергоэффективный товар в сети интернет, обязательно должна быть опубликована электронная энергетическая этикетка и микрофиша. Таким образом, потребитель сможет онлайн и заранее ознакомиться со всеми энергетическими характеристиками техники", – отмечается в сообщении.
Обновленные требования будут применяться к энергетической маркировке следующих товаров:
- бытовые посудомоечные машины;
- бытовые электрические холодильники;
- бытовые стиральные машины;
- телевизоры;
- кондиционеры;
- бытовые барабанные сушильные машины;
- электрические лампы и светильники.