Новини

Суд разрешил заочное расследование дела главы департамента "Приватбанка" времен Коломойского

6290
Суд разрешил заочное расследование дела главы департамента "Приватбанка" времен Коломойского
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшей главы департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елены Бычихиной, которую подозревают в причастности к растрате почти 137 млн ​​грн.

Такое решение 31 августа принял следственный судья ВАКС Сергей Мойсак, сообщает "Слово и дело".

Ранее ВАКС заочно арестовал Бычихину, поскольку она скрывается от следствия и находится в розыске. Поэтому детектив НАБУ и прокурор САП просили предоставить им разрешение на заочное расследование в отношении подозреваемой. Судья ходатайство удовлетворил.

"Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно (Елены Бычихиной, – ред.) подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", – говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, в мае НАБУ объявило в розыск бывшую главу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бычихину, которая также была первой замглавы правления связанной с банком СК "Ингосстрах".

По версии следствия, бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления банка Александром Дубилетом и бывшей главой департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной растратили почти 137 млн ​​грн, безосновательно перечислив эти средства страховой компании "Ингосстрах". Эта компания была признана Национальным банком Украины связанной с бывшими владельцами "Привтабанка". К тому же, по данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" был Яценко и другие служащие банка.

Напомним, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Впоследствии детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций по второму делу о растрате 8,2 млрд грн средств банка накануне национализации.

Джерело:  "Слово и дело"
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини