Суд разрешил заочное расследование дела главы департамента "Приватбанка" времен Коломойского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшей главы департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елены Бычихиной, которую подозревают в причастности к растрате почти 137 млн ​​грн.

Такое решение 31 августа принял следственный судья ВАКС Сергей Мойсак, сообщает "Слово и дело".

Ранее ВАКС заочно арестовал Бычихину, поскольку она скрывается от следствия и находится в розыске. Поэтому детектив НАБУ и прокурор САП просили предоставить им разрешение на заочное расследование в отношении подозреваемой. Судья ходатайство удовлетворил.

"Предоставить разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно (Елены Бычихиной, – ред.) подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины", – говорится в постановлении суда.

Как сообщалось, в мае НАБУ объявило в розыск бывшую главу департамента финансового менеджмента "Приватбанка" Елену Бычихину, которая также была первой замглавы правления связанной с банком СК "Ингосстрах".

По версии следствия, бывший заместитель председателя правления "Приватбанка" Владимир Яценко в сговоре с бывшим главой правления банка Александром Дубилетом и бывшей главой департамента финансового менеджмента банка Еленой Бычихиной растратили почти 137 млн ​​грн, безосновательно перечислив эти средства страховой компании "Ингосстрах". Эта компания была признана Национальным банком Украины связанной с бывшими владельцами "Привтабанка". К тому же, по данным следствия, владельцами СК "Ингосстрах" был Яценко и другие служащие банка.

Напомним, НАБУ 22 февраля задержало Владимира Яценко. Для этого пришлось посадить в "Борисполе" уже вылетевший в направлении Австрии частный самолет с банкиром на борту. Но в итоге задержанный вышел на свободу под залог в 52 млн грн.

Яценко – один из самых доверенных банкиров Игоря Коломойского. Кроме него, подозрения по делу о растрате 136 млн грн "Приватбанка" выписаны экс-главе банка Александру Дубилету и экс-первому заместителю главы правления "Ингосстрах" Елене Бычихиной, но, по данным СМИ, они уже находятся за границей.

Яценко вместе с другими бывшими топ-менеджерами "Приватбанка" Александром Дубилетом, Олегом Гороховским и Михаилом Рогальским является основателем компании Fintech Band, запустившей проект monobank. После получения подозрений Дубилет и Яценко переоформили свои доли в компании на других физлиц.

Впоследствии детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций по второму делу о растрате 8,2 млрд грн средств банка накануне национализации.