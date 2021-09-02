Уволенный после скандала глава Одесской таможни устроился на новую должность

Денис Пудрик, который в прошлом году был уволен с должности руководителя Одесской таможни спустя два месяца после назначения из-за неудовлетворительных результатов работы, возглавил региональное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Об этом сообщается на странице Главного управление Госпродпотребслужбы в Одесской области в сети Facebook.

"Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Олег Муратов представил трудовому коллективу нового начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области – Дениса Валерьевича Пудрика, который назначен на эту должность приказом Госпродпотребслужбы Украины от 26 августа 2021 года", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Государственная таможенная служба объявила о увольнении Дениса Пудрика с должности исполняющего обязанности начальника Одесской таможни. На эту должность Пудрик был назначен 21 августа того же года.

Гостаможня указала причиной увольнения отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев, а также зафиксированные "многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров". В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба также обещала провести полный аудит работы Одесской таможни.

Однако сам Пудрик после этого сообщения утверждал, что продолжает работу на должности заместителя главы Одесской таможни.

Напомним, Денис Пудрик работает на госслужбе с 1998 года, кроме элитных автомобилей и ценных часов он является владельцем недвижимого имущества в Киеве, Донецке, Крыму и даже квартир в Турции.

Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что попал под люстрацию. В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тыс. грн.

С 2019 года до назначения на Одесскую таможню был и. о. проректора Национальной академии фискальной службы.

По данным Цензор.НЕТ, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына – экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко". В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.