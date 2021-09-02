СБУ проводит обыски в горсовете Полтавы (обновлено)
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь СБУ в Полтавской области Инна Усова, передает Суспільне.
В частности, следственные действия проходят в кабинете городского головы Александра Мамая и начальника управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавской общины Николая Шевелева.
В помещении горсовета в сопровождении работников СБУ также заметили председателя фракции "За будущее" в горсовете Евгения Диканя. Он сообщил, что не знает причин обысков.
По данным Суспільного, следственные действия также проходят в ресторане "Болоньета Траттория", который принадлежит Евгению Диканю.
Позднее в пресс-центре СБУ уточнили, что обыски проходят в рамках расследования дела о взяточничестве в отношении чиновника одного из управлений Полтавского горсовета и местного депутата.
"Злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности", – сказано в сообщении СБУ.
По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс.
Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении второго транша "платежа".
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия, отметили в СБУ.
По данным интернет-издания Полтавщина, задержанными оказались депутат Полтавского горсовета Евгений Дикань и начальник управления по вопросам градостроительства и архитектуры Полтавского городского совета Николай Шевелев.