Украина и США подписали меморандум о развитии коммерческого сотрудничества

Украина и США подписали межправительственный Меморандум о взаимопонимании относительно коммерческого сотрудничества.

Документ подписали первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо, сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.

Согласно сообщению, в меморандуме участники зафиксировали намерения укреплять коммерческие связи между странами с целью содействия процветанию, безопасности и росту.

В частности, документ предусматривает продвижение коммерческого участия американских компаний в украинской экономике, а также продвижение коммерческого участия украинских компаний в экономику США. Также участники указали в документе вспомогательные цели, связанные с разработкой и реализацией коммерческих проектов и государственных закупок как в Украине, так и в США.

Документ также призван заложить основы для начала долгосрочной украинского-американского коммерческого сотрудничества в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, цифровая экономика, оборонные технологии и технологии гражданской защиты, технологии таможенного и пограничного контроля, кибербезопасность, медицинское оборудование и технологии, фармацевтические препараты и тому подобное.

Также стороны зафиксировали в документе намерены расширять сотрудничество в сфере украинской приватизации, государственных закупок, в том числе путем предоставления американским компаниям своевременной и точной информации. В частности, будет рассмотрена возможность проведения выставок и информационных мероприятий и мероприятий по обмену опытом по инженерно-технической поддержке коммерческих проектов и государственных закупок в Украине и США.

"Сегодняшний Меморандум станет надежной основой для реализации проектов в указанных сферах, учитывая подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Экспортно-импортным банком США. Уже на протяжении ближайших месяцев ожидаем формирования пакета проектов по основным и приоритетным направлениям – декарбонизации, модернизации энергетики, развитию сетей передачи инфраструктуры", – отметил во время подписания Алексей Любченко.

Как сообщалось, накануне Минэкономики и Экспортно-импортный банк США подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий предоставление прямых займов для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.