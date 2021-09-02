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Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп

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Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп
Госпредприятие "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова", находящееся в непосредственном подчинении Кабмина, приостановило генерацию электроэнергии из-за отсутствия топлива.

Об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Боднар сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина – отсутствие угля. Склады пусты, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла", – сообщил Боднар.

Он призвал правительство вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр энергетики Герман Галущенко признал, что государственное "Центрэнерго" также не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

Ранее Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС в 2,4 раза меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.

Джерело:  Facebook
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Топ коментарі

  • Bee Bee a9a27a97
    Вопрос не в новых лицах. КТО В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ? Ответ НИКТО. Нет такой структуры. Поэтому тупицы и рассказывают весной и летом что угольная отрасль не нужна ,а осенью и зимой- что нужно купить уголь ПО ДУРНЫМ ЦЕНАМ("вынужденная мера") ну а нам скинуться на подорожавшую э/э. Разве случайные люди могут принимать нормальные решения,если нет структуры и специалистов, которые на любимых слайдах( комиксах для дебильных руководителей ибо нормальные читают тома отчётов и консультируются с узкими специалистами,прежде чем извергнуть тупость - имея 45% тепловой энергетики на угле говорить что надо закрыть угольную отрасль. Это либо дебилы и им в психбольницу либо диверсанты) изображают одним квадратиком то что является многомиллиардным активом. Неумение им управлять разве причина эту отрасль уничтожать? Уничтожили - получайте. А эти тупые аборигены,проглатывающие эту блевотину( мы закрываем шахты,это надо) от дебилов, пусть платят. В Румынии э/э 1600 гр.за мегават,в Украине 2500 гр. Хавайте.
  • Микола Третяк
    Догосподарювалися політики політикани, які "ефективно" замінили фахівців.
  • Максим Максим 61a5a8b6
    Хай розкажуть кому і по якій ціні вони продали електроенергію, що у них грошей нема, а тепер доять бюджет
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