Калушская ТЭЦ остановила производство из-за отсутствия угля, – нардеп

Госпредприятие "Калушская теплоэлектроцентраль-Нова", находящееся в непосредственном подчинении Кабмина, приостановило генерацию электроэнергии из-за отсутствия топлива.

Об этом народный депутат, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Боднар сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина – отсутствие угля. Склады пусты, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А шестидесятитысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла", – сообщил Боднар.

Он призвал правительство вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр энергетики Герман Галущенко признал, что государственное "Центрэнерго" также не имеет средств для закупки достаточных объемов угля на зиму и предложил привлечь для этого кредиты госбанков, либо провести закупку импортного угля для госкомпании за счет "Нафтогаза Украины".

Ранее Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для ТЭС и ТЭЦ, поручив накопить к началу отопительного сезона 3,05 млн тонн топлива, что более чем в два раза превышает пиковый показатель предыдущего графика (1,41 млн тонн).

При этом по данным "Укрэнерго", ситуация с накоплением угля остается критической – запасы угля газовой группы на складах ТЭС в 2,4 раза меньше предусмотренного предыдущим графиком Минэнерго объема.