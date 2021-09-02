Глава "Приватбанка" времен Коломойского пытается удалить информацию о своем розыске через суд

Экс-глава правления "Приватбанка" Александр Дубилет, которого подозревают в растрате средств банка на общую сумму свыше 8 миллиардов гривен, направил иск в Окружной админсуд Киева (ОАСК) с требованием обязать МВД удалить информацию об объявлении его в розыск с сайта министерства.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, суд уже открыл производство по этому делу и решил рассматривать его в порядке упрощенного искового производства без вызова участников дела и проведения судебного заседания.

Также ОАСК постановил привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на стороне ответчика Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Истец просит суд признать противоправными действия МВД в лице Департамента информатизации о внесении сведений о его розыске НАБУ в персонально-справочный учет Единой информационной системы Министерства. В то же время, Александр Дубилет просит обязать ответчика удалить информацию о нем, размещенную на официальном сайте Министерства во вкладке "Поисковые учеты МВД", разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", – сказано в сообщении суда.

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Как сообщалось, 20 июля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу адвокатов подозреваемого экс-главы правления "Приватбанка" Александра Дубилета, отменив решение ВАКС о его заочном аресте от 2 июня.

В марте НАБУ сообщило о подозрении и объявило в розыск бывшего главу правления "Приватбанка" Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Дубилет жил в Австрии и сразу же после получения подозрения переоформил свою долю в запустившей проект monobank компании. После объявления в розыск Дубилет утверждал, что живет в Израиле и имеет гражданство этой страны, поэтому он якобы не мог приехать в Украину в связи с карантинным запретом, введенным ранее израильскими властями.

По данным следствия ,в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ "Приватбанк" тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

"Для прикрытия фактической растраты средств "Приватбанка" и придания вида законности этой преступной схеме бывшие топ-менеджеры банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом, это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям", – отмечали в НАБУ.