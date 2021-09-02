Минобороны России подало иск к производителю военных самолетов на 11 миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы 1 сентября зарегистрировал иск Минобороны РФ о взыскании с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") 10,7 млрд рублей.

Согласно материалам картотеки суда, иск пока к производству не принят, причина его подачи не поясняется, передает Интерфакс.

ОАК поставляет российским военным истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и др.

Ранее в 2021 году также были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей пятого поколения Су-57.

Кроме того, ОАК занимается глубокой модернизацией парка стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и разрабатывает перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА).