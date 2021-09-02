Гоструда за два месяца проверок бизнеса обнаружила 8 500 нелегальных работников

За два месяца после запуска кампании по легализации труда было начато 2 463 инспекционных посещения и выявлено 8 505 работников, допущенных к работе без заключения трудовых договоров.

По итогам проведенных проверок трудовые договоры были заключены с 4026 нелегальными работниками, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Согласно сообщению, чаще всего незадекларированные работники использовались в сферах временного размещения и организации питания, сельского хозяйства и торговли.

В среднем инспекторы выявили 5 незадекларированных работников на одного проверенного работодателя. Больше всего их было обнаружено в Киевской (655), Одесской (634) и Запорожской (561) областях.

"В частности, инспекторами Главного управления Гоструда в Киевской области по результатам инспекционного посещения физического лица-предпринимателя, который арендует помещение хлебопекарни с цехами производства в городе Белая Церковь Киевской области, было обнаружено 74 работника, допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с 1 июля в сотрудничестве с Государственной налоговой службой начались инспекции Гоструда с целью выявления работодателей, использующих незадекларованный труд, и стимулирования их к переходу к формальным трудовым отношениям.