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АМКУ разрешил фирме нардепа Лабазюка купить компанию по ремонту дорог

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АМКУ разрешил фирме нардепа Лабазюка купить компанию по ремонту дорог
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение ООО "Инвестиционная компания "Витагро", входящему в группу компаний Vitagro, на приобретение свыше 50% в хмельницком ООО "Сток-Центр".

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 2 сентября, сообщает пресс-служба Комитета.

Согласно данным Единого госреестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром инвестиционной компании "Витагро" является народный депутат Сергей Лабазюк (парламентская фракция "За майбутне"). Группа компаний Vitagro занимается производством и переработкой сельхозкультур, в том числе фруктов и овощей, молочным животноводством, свиноводством. Группа обрабатывает около 85 тыс. га земли в Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях.

Как сообщалось, конечными бенефициаром ООО "Сток-Центр" с уставным капиталом 4,4 млн грн является Галина Ставчанская, которой также принадлежит ЧАО "Хмельницкое путестроительное управление №56" (ПСУ) и растениеводческая компания ООО "Лихутек-Украина".

Согласно данным в системе размещения информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), 17 июня 2020 года ООО "Сток-Центр" получило контроль над 99,95% акций "Хмельницкого ПСУ №56". Таким образом, решение АМКУ позволяет Лабазюку приобрести также указанное предприятие, занимающееся дорожным строительством.

"Хмельницкое ПСУ №56" в 2020 году нарастило чистую прибыль в 11,5 раз по сравнению с 2019 годом – до 54,42 млн грн, а выручку – в 5,9 раз, с 457 млн до 2,7 млрд грн. Компания является крупным подрядчиком Службы автомобильных дорог Хмельницкой области.

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