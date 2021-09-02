"Укртрансгаз" планирует запустить биржевые торги нерастаможенным газом в хранилищах до конца месяца
Об этом сообщил и.о. генерального директора компании Сергей Перелома, передает Укринформ.
"Сейчас мы заканчиваем тестирование платформ. Надеюсь, что недели через три это тестирование закончим, и уже в конце сентября такие торги впервые пройдут на УЭБ", – сказал Перелома.
Он отметил, что такой шаг может повысить интерес иностранных компаний в украинских хранилищах.
Как сообщалось, в апреле оператор подземных газохранилищ (ПХГ) "Укртрансгаз" и "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ) провели первые операции по купле-продаже газа в ПХГ по новому алгоритму через электронную платформу биржи. Сейчас услуга биржевых торгов газом в ПХГ распространяется только на растаможенный газ.
Однако планировалось запустить ее и для газа, хранящегося в украинских хранилищах в режиме "таможенный склад" и "таможенный склад + shorthaul". После этого присоединиться к торгам смогут иностранные трейдеры, работающие именно с нерастаможенным газом.