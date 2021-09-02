Украина подписала протокол о внесении изменений в налоговое соглашение с Катаром

Украина и Катар подписали межправительственный Протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

С украинской стороны документ подписал министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба Минфина.

"Я рад отметить, что сотрудничество между Украиной и Катаром активно расширяется в различных сферах. Подписание этого Протокола станет дополнительным толчком для развития двусторонних отношений", – подчеркнул министр.

Указанным Протоколом вносятся изменения в Соглашение с целью приведения его положений в соответствие с Модельной Конвенции ОЭСР.

В частности, Протоколом предусматривается:

расширение положений статьи 25 Соглашения "Процедура взаимного согласования", согласно которой любая договоренность, достигнутая компетентными органами Украины и Катара в рамках процедуры взаимного согласования, должна выполняться независимо от каких-либо ограничений во времени, предусмотренных национальным законодательством договаривающихся государств;

дополнение статьи 26 Соглашения "Обмен информацией" положением, которым предусматривается расширение возможностей компетентных органов Украины и Катара в части использования полученной информации при условии получения разрешения соответствующего компетентного органа, который предоставил информацию;

новая редакция статьи 28 Соглашения "Право на получение выгод", которая ограничивает возможности применения льготных положений Соглашения, если основной целью является получение таких льгот.

Как сообщалось, Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы в марте 2018 года.