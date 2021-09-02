Суд оставил Медведчука под домашним арестом еще на 2 месяца

Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца (до 31 октября) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Следственный судья Печерского райсуда принял соответствующее решение в четверг, 2 сентября, по ходатайству прокуратуры, передает Укринформ.

"Суд принял ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить в пределах сроков досудебного расследования до 31 октября 2021 года срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Медведчука Виктора Владимировича", – объявил судья.

Суд также обязал Медведчука носить электронное средство контроля, сдать на хранение паспорта для выезда за границу и не общаться со свидетелями в уголовном производстве.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 11 мая провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

После этого Медведчуку и Козаку было сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года, затем она была продлена.