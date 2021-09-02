В Харьковской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в национальном природном парке "Слобожанский".

Как сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации, в связи с этим в регионе вводятся временные карантинные ограничения.

"Установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определены границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП "Слобожанский", часть населенных пунктов с.Оленевское, с.Мурафа, с.Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определены границы временной зоны наблюдения – радиусом 10 км – от внешних границ зоны защиты", – сказано в сообщении.

Кроме этого, будет проведен учет всего поголовья свиней в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения, а перемещение живых свиней из карантинных зон временно запрещено.

Согласно сообщению, вспышка АЧС была зафиксирована 1 сентября в НПП "Слобожанский", где было найдено 9 умерших животных. 2 сентября экспертиза подтвердила диагноз АЧС.

Как сообщалось, перед этим очаг вируса африканской чумы свиней в июле 2020 года был обнаружен на предприятии ООО "Агрофирма "Глушки" в Белоцерковском районе Киевской области, 3,8 тыс. животных на свиноферме были уничтожены.