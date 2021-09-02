"Укргаздобыча" отчиталась о падении добычи газа на 5%

Государственная "Укргаздобыча" по итогам работы в августе сократила отставание в добыче природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за 8 месяцев текущего года компания добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда как по итогам июля отставание составляло 5,2%, сообщает пресс-служба компании.

При этом отпуск газа (поставки без учета объемов, использованных для технологических нужд) за 8 месяцев уменьшился на 5% или 452 млн кубометров – до 8,58 млрд куб. м.

В том числе в августе добыча газа составила 1,15 млрд кубометров, что на 5% или 48,5 млн куб. м меньше показателя аналогичного периода прошлого года, а отпуск газа сократился на 4% или на 46,4 млн куб. м – до 1,09 млрд куб. м.

"Для стабилизации производственных показателей в течение восьми месяцев 2021 года "Укргаздобыча" выполнило следующие меры: введено в эксплуатацию 29 новых скважин; проведено 168 капитальных ремонтов скважин; осуществлено 392 колтюбинговых операции, 78 операций по гидроразрыву пласта; проведено 9 операций по бурению боковых стволов и построено и подключено почти 80 км газопроводов", – отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось, в январе-июле 2021 года "Укргаздобыча" сократила добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5,2% – до 7,9 млрд кубометров.

Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.