Новый глава БЭБ смог купить элитную квартиру в Одессе вдвое дешевле рыночной цены

Вадим Мельник, которого по результатам конкурса Кабмин назначил председателем Бюро экономической безопасности (БЭБ), в 2020 году приобрел квартиру в элитном ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы за 1,13 млн грн, что минимум вдвое дешевле рыночной стоимости квартиры такого метража в этом ЖК на дату покупки.

Об этом свидетельствуют данные в электронной декларации Мельника, сообщает программа "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Квартиру на 67,8 квадратных метра в ЖК "19 жемчужина" в курортном районе Одессы "Аркадия" Мельник приобрел 23 апреля 2020 года. В договоре купли-продажи квартиры указана стоимость сделки – 1,13 млн грн. Такую же стоимость покупки новоизбранный председатель БЭБ отразил в декларации. Таким образом, стоимость одного квадратного метра элитного жилья составляла около 17 тыс. грн или почти $615, согласно официальному курсу НБУ в тот день.

При этом, как выяснили журналисты, рыночная цена за один квадратный метр этой квартиры в тот период была как минимум вдвое выше и составляла около $1200-1300.

Стоимость квадратного метра в этом ЖК, указанная на сайте агентства недвижимости – официального партнера по продаже квартир компании-застройщика Kadorr Group – также стартует от $1300.

Примерно такой же она была еще с момента сдачи дома в эксплуатацию: в 2017 году стоимость квадратного метра жилья здесь уже составляла от $1200 долларов. Это журналистам подтвердили у самого застройщика – в компании Kadorr Group.

Продавец квартиры не захотел отвечать на вопросы журналистов о том, соответствует ли цена в договоре купли-продажи той сумме, которую он на самом деле получил от Мельника.

Как отмечают риелторы, низкая цена продажи недвижимости в договоре может свидетельствовать о занижении официальной стоимости сделки для уменьшения суммы уплаты налогов в бюджет.

"Возможны случаи, когда идут на такое занижение. В этом случае стремятся к экономии на сборах и налогах, уменьшении трансакционных издержек", – пояснил руководитель ОО "Ассоциация профессиональных управляющих недвижимостью" Анатолий Топал.

Так, в случае купли-продажи такой квартиры в ЖК "19 жемчужина" в Одессе по рыночной цене государство в виде различных налогов и пошлин должно было бы получить около 192 тыс. грн. Однако со сделки, внесенной в декларацию Мельника, государство получило вдвое меньше налогов – около 96 тыс. грн.

В свою очередь сам новоизбранный глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник настаивает, что стоимость квартиры в декларации соответствует той, которую он заплатил за нее на самом деле. По его словам, такую ​​стоимость квартиры определил сам продавец, и она подтверждена официальной оценкой.

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На момент приобретения жилья в Одессе Вадим Мельник работал преподавателем Сумского государственного университета. До этого Мельник основном работал на государственной службе. В частности, с 2000 и до 2016 года – в системе налоговых органов Украины.

При президентстве Виктора Януковича он был начальником следственного управления уголовных расследований Министерства доходов и сборов, которое возглавлял Александр Клименко, сбежавший после Революции Достоинства в Россию.

После непродолжительного периода – с декабря 2016 года по октябрь 2020 года, когда Мельник работал вне госслужбы, занимаясь преподавательской деятельностью, – декабре 2020 года его назначили председателем Государственной фискальной службы Украины, которая курирует работу налоговой милиции.

Жена Мельника владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области. Также семья, согласно декларации, имеет в собственности еще одну квартиру в Киеве на 159,4 кв. м, три квартиры в Ирпене общей площадью 234,9 кв. м, нежилые помещения в Киеве и Ирпене на 577,1 кв. м, квартиру в Турции на 75 кв. м, земельный участок в Сумской области и Ирпене, а также внедорожник Range Rover 2014 года с прицепом.

Общая стоимость этого имущества, которую указал Мельник, составляет более 7,5 млн грн. При этом около 3 миллионов гривен наличными и размещены в банках остаются на счетах нового председателя БЭБ и его жены.

Как сообщалось, 20 августа Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

Напомним, Государственная фискальная служба должна прекратить работу после создания Бюро экономической безопасности (БЭБ).