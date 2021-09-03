В Украине зафиксировали почти 2,7 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 3 сентября в Украине зафиксировали 2 693 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 171 ребенок и 40 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 826 человек, умерло 45 пациентов, выздоровело – 1 112. Кроме того, совершили 52 375 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве ( 321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 2 293 541 человек, выздоровело – 2 210 866, летальных случаев зафиксировали 53 922, также провели 12 055 523 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 498 951 украинца, за прошедшие сутки – 152 772. Полностью иммунизированы 4 012 016 человек.

Днем ранее, 2 сентября, сообщали о 2477 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 1 сентября – о 2 075 новых случаях заболевания, 31 августа – о 1 356 новых случаях, 30 августа – о 749 случаях.