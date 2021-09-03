Firefly Aerospace Полякова впервые запустила ракету, но ее пришлось взорвать в воздухе (обновлено)

Американская компания, разработчик ракетно-космической техники Firefly Aerospace Inc., собственником которой является украинский бизнесмен Максим Поляков, запустила свою первую ракету Alpha с пусковой площадки.

В то же время, в связи с аномалией, полет был прерван, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

Согласно сообщению, взлет состоялся в 4:59 по киевскому времени над тихоокеанским побережьем. Однако, через две минуты миссию пришлось прервать.

Причины возникновения аномалии пока неизвестны. В компании обещали провести специальное расследование.

На видео видно, что ракета во время полета потеряла управление и взорвалась.

Video: Firefly Alpha's in-flight anomaly. Stay tuned to the NSF youtube channel for the full video. @NASASpaceflight pic.twitter.com/Ck4fB98Xbc — Jack Beyer (@thejackbeyer) September 3, 2021

Позже в Firefly Aerospace уточнили, что взрыв ракеты был контролируемым, передает Интерфакс-Украина.

"Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет был прекращен командой Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета", – говорится в сообщении. При этом в компании считают, что сам запуск ракеты Alpha можно называть успешным.

"Ракета Firefly Alpha не взорвалась самопроизвольно, ее полет был прерван из центра управления Space Launch Delta 30 из-за аномалии, согласно протоколам безопасности полетов", – подчеркнула пресс-служба.

Ранее сообщалось, что во время первого полета Alpha планировалось вывести на орбиту не только коммерческую полезную нагрузку, но также академические и образовательные проекты победителей специализированной программы Dream, нацеленной на продвижение точных наук.

Среди участников программы было отобрано 26 проектов из семи стран, включающих в себя детские рисунки и спутники от лучших университетов и некоммерческих организаций со всего мира.

Также украинская компания Space Electric Thruster Systems (SETS) должна была предоставить свою двигательную установку SPS-25 для дебютного запуска ракеты Alpha.

Firefly Aerospace (изначально - Firefly Space Systems) - созданная в 2014 году в Техасе (США) частная американская компания, ведущая разработку семейства РН легкого класса нового поколения. В Днепре Firefly Aerospace имеет собственный R&D-центр и цех экспериментального производства малых ракетных узлов с последующим лабораторным тестированием.

Firefly входит в число сторонников идеи так называемого "Нового космоса" - движения в аэрокосмической отрасли, ставящего целью расширение доступа к космосу за счет использования инноваций для снижения стоимости пусков, а также за счет преодоления административных и логистических ограничений, связанных с зависимостью от национальных космических институтов. В настоящее время идею "Нового космоса" наиболее активно продвигают на рынке американские SpaceX, Virgin Galactic, Blue Origin.

Компанию Firefly Aerospace в 2017 году перезапустил украинец Максим Поляков, включив ее в состав Noosphere Ventures. Штаб-квартра Firefly базируется в Техасе, офисы компании работают в Вашингтоне, Токио (Япония) и Днепре (Украина).