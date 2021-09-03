Fitch повысило прогноз цен на газ на ближайшие два года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило оценку стоимости газа в ближайшие два года из-за существенного повышения цен с начала текущего.

Как говорится в сообщении, также пересмотр прогноза обусловлен восстановлением спроса и проблемами в цепочках поставок, передает Интерфакс-Украина.

Наиболее существенно были подняты ожидания в отношении стоимостных ориентиров на европейского газовом хабе TTF. Текущие рекордно высокие спотовые цены обусловлены экстремальными погодными условиями в этом году, низкими запасами газа в хранилищах, высоким спросом в Азии, восстановлением спроса в Европе и недостаточными дополнительными поставками.

Европейские спотовые цены тесно коррелировали с ценами в Восточной Азии, поскольку поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу сократились с 2020 года, и оба региона конкурируют за доступные объемы поставок. Запасы в хранилищах Европы значительно ниже уровней конца августа 2019-го и 2020 годов.

"Ожидается, что некоторые из этих проблем сохранятся и в 2022 году, и поэтому мы также повысили наши оценки на следующий год. Тем не менее, оценки стоимости газа в 2022 году намного ниже уровней 2021 года, поскольку мы ожидаем, что погодные условия нормализуются и "Газпром" несколько увеличит свой экспорт", – говорится в сообщении Fitch.

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Как сообщалось, европейские цены на газ продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу. Накануне цена газа на фьючерсном рынке Европы достигла очередного исторического максимума, превысив $645 за тыс. куб. м.

Напомним, "Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) выкупил лишь незначительную часть из предложенных дополнительных мощностей по прокачке газа на сентябрь в объеме 15 млн кубометров в сутки, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь этот объем. У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки. Кроме этого, накануне снизились поставки российского газа по газопроводу "Ямал-Европа".

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