Предприятия Минэнерго за второй квартал получили 295 миллионов убытков
Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана в государственных предприятиях за указанный период, сообщает проект "Марлин".
Всего 24 энергетических предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль на 146,2 млн грн. Еще одна компания вышла в "ноль".
Наибольшие убытки во втором квартале получили:
- Восточный горно-обогатительный комбинат – 238,6 млн грн;
- ГП "Первомайскуголь" – 86,7 млн грн;
- ГП "Шахта им. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн;
- ГП "Торецкуголь" – 67,5 млн грн;
- ПАО "Лисичанскуголь" – 47,9 млн грн
По итогам второго квартал среднее количество трудоустроенных работников на госпредприятиях Минэнерго составило 42 155.
Отмечается, что общие расходы на оплату труда составили 1,8 млн грн. В частности, среднемесячные расходы на одного сотрудника составили 13,7 тыс. грн, на одну единицу административно-управленческого персонала – 16,4 тыс. грн, тогда как на директора предприятия – 52,7 тыс. грн.