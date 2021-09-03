СБУ разоблачила схему растаможки авто в Ривненской области на 15 миллионов

Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему растаможивания автомобилей в Ривненской области, в результате чего бюджету был нанесен убыток на 15 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что были разоблачены чиновники таможенных постов "Ривне" и "Дубно" Полесской таможни, которые действовали в сговоре с "предпринимателями".

"По данным следствия, схема была довольно простой. Представители коммерческих структур подавали в таможенные органы документы, содержащие недостоверные сведения о датах производства и первой регистрации автомобилей. Это позволяло злоумышленникам уменьшать коэффициент акцизного сбора в 40 и более раз, а соответственно и существенно занижать НДС", – говорится в сообщении.

Таким образом, убытки бюджету при растаможке только одного грузового автомобиля составляли от 50 до 700 тыс. грн. Как утверждают в СБУ, все это – в результате злоупотребления служебным положением со стороны таможенников: он не в полном объеме проверяли достоверность поданных документов.

Правоохранители установили, что в течение 2018-2020 годов по этой схеме должностные лица осуществили таможенное оформление более 300 грузовых автомобилей. По предварительным данным, это нанесло государству ущерб на более чем 15 млн грн.

Во время проведения обысков в служебных помещениях Полесской таможни правоохранители обнаружили и изъяли оргтехнику и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливается причастность других должностных лиц таможенных постов и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.