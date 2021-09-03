Резервы Нацбанка превысили $30 миллиардов
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Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук во время Украинского финансового форума, передает Интерфакс-Украина.
"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", – сказал он.
Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.
Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.
Напомним, по состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли $28,95 млрд.
Джерело: Интерфакс-Украина