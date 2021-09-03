Украина и США договорились о создании линии защищенной связи, – Госспецсвязи

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

По словам главы ведомства Юрия Щеголя, подписание соглашения, а также создание национальных центров обмена информацией в столицах двух стран является важным шагом для Украины и США.

"Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", – отметил он.

Отмечается, что для выполнения соглашения стороны обязуются в Киеве и Вашингтоне обеспечить создание и функционирование Национального центра.

"Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности. Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшение национальных и ядерных угроз США", – говорится в сообщении.

Согласно документу, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США соответствует интересам укрепления мира и международной безопасности.