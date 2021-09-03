Фонд гарантирования в августе продал активы обанкротившихся банков на 382 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в августе провел успешные аукционы по продаже активов ликвидирующихся банков на 382,6 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, всего был проведен 671 аукцион, из которых 36 – успешные.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов десяти банков:

АО "ВТБ Банк" (недвижимое имущество, земельный участок и основные средства, пул имущественных прав на недвижимость) – 309,3 млн грн;

АО "Мисто Банк" (недвижимость и основные средства, транспорт, кредиты юридических и физлиц) – 66,7 млн грн;

АО АКБ "Аркада" (земельные участки, основные средства и кредиты физлиц) – 2,6 млн грн;

АО "Дельта Банк" (пулы недвижимости и земельных участков) – 1,3 млн грн;

ПАО "ЧБРР" (недвижимость) – 941,1 тыс. грн;

ПАО "КБ "Премиум" – 689,8 тыс. грн;

АО "Банк "Финансы и кредит" (недвижимость, кредиты физлиц) – 554,3 тыс. грн;

ПАО "Злотобанк" (основные средства, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) – 409 тыс. грн;

АО "Родовид Банк" –46,7 тыс. грн;

ПуАО "Фидобанк" (пул ценных бумаг) –1,4 тыс. грн.

По состоянию на 1 сентября по результатам 36 успешных аукционов уже получено оплату по 10 лотам на 18,6 млн грн.

Отмечается, что все средства, полученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Напомним, в июле Фонд гарантирования продал активы обанкротившихся банков на 209 млн грн.