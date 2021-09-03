Компании Virgin Galactic миллиардера Брэнсона запретили проводить полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило Virgin Galactic запускать космический корабль SpaceShipTwo.

По данным Reuters, запрет будет действовать до тех пор, пока агентство не закончит расследование касательно критических отклонений корабля от курса во время тестового полета, передает ain.ua.

Как отмечает The New Yorker, во время полета Virgin Galactic 11 июля с миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту ракета сильно отклонилась от курса и даже вышла за границы выделенного воздушного пространства, чем могла поставить под угрозу другие летательные аппараты.

Во время полета корабль летел слишком горизонтально, недостаточно поднимаясь. Мало того, что траектория корабля ставила под угрозу миссию (он мог просто не выйти на заданную высоту), это также ставило под угрозу шансы корабля оставаться в предписанном воздушном пространстве.

Федеральное управление гражданской авиации регулирует частную космическую отрасль и выделяет воздушное пространство для каждой миссии, стремясь предотвратить столкновения с обычным воздушным движением, включая коммерческие авиалайнеры, и ограничить жертвы среди гражданского населения в случае аварии. Выход из этого пространства – достаточно серьезное нарушение.

"Virgin Galactic не может использовать свой космический корабль SpaceShipTwo для полетов до тех пор, пока FAA не закончит окончательный отчет о расследовании происшествия или не определит, что проблемы, связанные с происшествием, не влияют на общественную безопасность", – заявили в управлении.

В ответ на это Virgin Galactic заявила, что устраняет причины проблемы и определяет, как предотвратить ее появление в будущих миссиях. При этом компания отрицает серьезность угрозы во время испытательного полета.