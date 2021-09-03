Начальник Летной академии столичного университета задержан на взятке в $20 тысяч, – СБУ

Служба безопасности разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и посредника – начальника Летного училища НАУ – на взятке в $20 тыс.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю "уничтожить" его бизнес", – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали посредника во время получения всей суммы взятки при выезде из Кропивницкого – он планировал бежать в Киев. Кроме того, СБУ задержала руководителя Летной академии, который на собственном автомобиле ехал на встречу с посредником.

Фигурантов задержали, продолжаются неотложные следственные действия по месту работы и жительства злоумышленников. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.