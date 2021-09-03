Новый аэропорт на Донбассе могут построить под Краматорском

Донецкая облгосадминистрация для строительства нового аэропорта сейчас рассматривает несколько локаций на севере области.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на брифинге по итогам работы за август, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации, кроме так называемого "Сармата" (под Краматорском, – ред.), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты", - сказал он.

Кириленко отметил, что считает мотивированными опасения относительно приближенности рассматриваемой локации к линии соприкосновения.

"Я понимаю, что кроме эйфории создания аэропорта есть еще ответственность, и главное – важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с президентом Владимиром Александровичем", – пояснил глава ОГА.

По его мнению, "в области, которая развивается, должен быть аэропорт". "Не один, а несколько", – добавил Кириленко.

Как сообщалось, в феврале текущего года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует построить новый аэропорт на Донбассе. По его словам, для строительства нового аэропорта будет определено место между Луганской и Донецкой областями и уже в текущем году планируется начать проектирование "нового серьезного аэропорта" для этих двух областей.