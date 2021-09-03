Апелляционный суд в Амстердаме отложил решение по делу о "скифском золоте" на конец октября

Апелляционный суд Амстердама перенес оглашение решения по делу о принадлежности "скифского золота" на 26 октября 2021 года.

Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

"Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября этого года. Верим, что Суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возврате "скифского золота" в Украину", – написала она.

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Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела - в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.