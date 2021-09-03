Оборот криптовалют в Украине составляет 1 миллиард в сутки, – Минцифры

По словам советника министра цифровой трансформации Максима Демьянюка, обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки.

Об этом он сообщил в ходе Ukrainian Financial Forum, передает Интерфакс-Украина.

"Если мы говорим о рынке виртуальных активов, это один из самых интересных и перспективных рынков в мире. Если мы говорим о том, где находится Украина (к сожалению, это неофициальная информация, она появится только после того, как появится регулирование), то это около 1 млрд грн в день", – сказал он.

Он добавил, что криптовалюты без учета гособлигаций в 50 раз превышают вклады в украинские гривневые акции и ценные бумаги без учета ОВГЗ.

"Мы не можем делать вид, что его нет (рынка криптовалют в Украине, – ред.), именно потому в последние полтора года Минцифры поставило перед собой задание предоставить регулирование этого рынка", – добавил Демьянюк, указав, что отсутствие правового регулирования является основной проблемой в этом вопросе.