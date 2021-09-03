Украина попросила у США $10 миллиардов кредита на закупку локомотивов General Electric, – СМИ

Украина надеется привлечь у США кредит на сумму $10 млрд для финансирования и поставки локомотивов General Electric АО "Укрзализныця".

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщил в Telegram.

Согласно данным нардепа, Украина обратилась к США за кредитом в размере $10 млрд на период 2021-2023 годах. В описании к проекту указывается, что в настоящее время локомотивный парк "Укрзализныци" существенно устарел, имеет высокое потребления энергоресурсов и низкую производительность.

Источник в правительстве подтвердил агентству Интерфакс-Украина, что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения.

Читайте также: Эксимбанк США может выделить Украине $3 млрд на покупку продукции, – меморандум (обновлено)

Как сообщалось, в рамках визита в США президент Владимир Зеленский представил план трансформации Украины. По словам главы государства, план содержит более 80 проектов на общую сумму $277 млрд, которые предусматривают финансирование за счет госбюджета, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций. Однако официально перечень проектов пока не опубликован.

Напомним, в феврале 2018 года "Укрзализныця" подписала с американской General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на $1 млрд.

Соглашение предусматривает 15-летнее партнерство, что включает модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

По контракту первая партия тепловозов TE33A серии Evolution из 30 единиц была поставлена в Украину. Стоимость одного локомотива оценивается в $4,68 млн с учетом НДС. Сумма контракта за первую партию поставок составила $140 млн, ее профинансировал государственный "Укрэксимбанк".

В "Укрзализныце" сообщали, что компания пока не определила источники финансирования для продления контракта по поставке локомотивов TE33A серии Evolution с американской General Electric, а также для закупки новых электровозов.