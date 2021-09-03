Евросоюз может успеть предоставить Украине 600 миллионов евро помощи до 14 сентября

Европейская комиссия может успеть выделить Украине 600 млн евро кредита по программе макрофинансовой помощи, срок которой истекает 14 сентября. Для этого необходимо письмо от Международного валютного фонда.

Об этом говорится в сообщении представительства Евросоюза в Украине, передает РБК-Украина.

"Исходя из предварительного отчета о выполнении предпосылок предоставления макрофинансовой помощи, Европейская комиссия считает восемь структурных критериев выполненными или главным образом выполненными", – говорится в ответе на запрос агентства.

В то же время Европейская комиссия ожидает получения окончательного отчета о выполнении условий, что позволит ей завершить свою оценку, а также письма МВФ, "которое позволит Еврокомиссии удостовериться в общем удовлетворительном выполнении программы сотрудничества, в том числе и в свете заявленного возобновления ее пересмотра в сентябре".

"Исходя из этих двух предпосылок, есть надежда, что комиссия сможет принять решение о займе и предоставлении средств до 14 сентября", – подытожили в диппредставительстве.

Как сообщалось, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украина выполнила условия для получения макрофинансовой помощи ЕС, но нужно решение МВФ. Решение должно быть принято до 14 сентября, поскольку Еврокомиссия не может продлить программу.

Первый транш макрофинансовой помощи ЕС 600 млн евро Украина получила в декабре прошлого года после договоренности Киева с МВФ о визите миссии. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Выдача второго транша зависила от выполнения восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. К ним относились меры в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.