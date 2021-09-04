Мировые цены на сахар-сырец выросли до четырехлетнего максимума

Цены на сахар-сырец выросли до максимумов за 4 года из-за заморозков в основных районах выращивания сахарного тростника в Бразилии.

Фьючерсы на сахар-сырец в Нью-Йорке подорожали за последний месяц на 10%, до 20 центов за фунт. Цены не поднимались до сколь высоких уровней с начала 2017 года, в 2021 году они выросли на 60%, передает Интерфакс-Украина.

Аномально холодная погода в ряде регионов Бразилии в июне и июле этого года привела к замедлению роста сахарного тростника, а также ухудшению его качества. Также из-за заморозков пострадали урожаи кофе в стране, пишет The Wall Street Journal.

По оценкам трейдеров, производство сахара-сырца в центрально-южном регионе Бразилии в этом году составит 29-33 млн тонн по сравнению с 38,5 млн тонн.

Глобальное производство сахара в этом году будет ниже, чем объем потребления, почти на 4 млн тонн, свидетельствует августовский прогноз Международной организации по сахару (ISO). Запасы сахара упадут с текущего уровня в 98,3 млн тонн до 95,3 млн тонн к сентябрю следующего года, прогнозирует ISO.

Эксперты, однако, не ожидают дефицита сахара, отмечая, что рост цен, вероятно, приведет к увеличению его поставок из Индии.

"Миру действительно необходим индийский сахар", – говорит аналитик Commerzbank Микаэла Хельбинг-Куль. По оценкам Commerzbank, экспорт сахара Индией в этом году составит порядка 6 млн тонн.