Нацбанк предупредил банк и пять финансовых компаний за нарушение финмониторинга

Национальный банк в августе применил меры воздействия к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства в сфере финмониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет об АО "РВС Банк", ЧО "Ломбард Бычков и Шешуков", ЧО "Ломбард "Касса" при участии ООО "Параиба" и компания", ООО "Гроуф Капитал Факторинг", ООО "Финансовая компания "Украинский капитал" и ООО "Альтерра Финанс".

Так "РСВ Банк" получил письменное предупреждение за нарушение сроков совершения оценки/переоценки уровня риска клиента, а также выполнение ненадлежащим образом обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

Ломбард "Бычков и Шешухов" получил письменное предупреждение за несвоевременное и не в полном объеме предоставление на запрос Нацбанка информации, копий документов, необходимых для совершения наблюдения в сфере финансового мониторинга.

Ломбарду "Касса" отправили письменное предупреждение за невыполнение обязанности сообщать специально уполномоченный орган относительно данных о субъекте первичного финансового мониторинга в установленном порядке.

"Гроуф Капитал Факторинг" вынесли письменное предупреждение за нарушение срока подачи отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Компании "Украинский капитал" и "Альтерра Финанс" получили письменное предупреждение за неподачу на запрос Нацбанка информации, копии документов, необходимых для совершения наблюдения в сфере финансового мониторинга, а также нарушение срока подачи отчетности по вопросам финмониторинга.