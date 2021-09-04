Возможность получения нового транша от МВФ обсудят в сентябре, – советник президента

Возможность получения новых денежных средств от Международного валютного фонда Украина поднимет во время визита миссии МВФ в Киев, который ожидается в этом месяце.

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Укринформ.

"Что касается новых возможных денежных средств, которые мы должны получить от Международного валютного фонда, вы помните, что был более чем успешный разговор Президента Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договоренность: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждем в Киеве миссию МВФ", – сказал он.

В этом контексте Устенко подчеркнул, что Украина во исполнение своих обязательств усиливает независимость Нацбанка и активизирует усилия в борьбе с коррупцией. Соответствующие инициативы вскоре рассмотрит парламент.

"Также наш парламент планирует проголосовать два достаточно важных законопроекта, один из которых усиливает независимость Национального банка, что так необходимо для страны, где политические дискуссии порой зашкаливают. Второй закон, который должен быть проголосован в Верховной Раде, касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры", – сказал советник президента.

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства, и во время визита миссии МВФ в Киев вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров.

"Мы считаем, что всё с нашей стороны сделано. И миссия МВФ будет в Киеве, и мы можем вынести вопрос по Украине на заседание Совета директоров. Мы также ждем 600 млн евро – то, что называется макрофинансовой помощью от Европейского Союза, до 14 сентября", – заявил Устенко.

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Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.