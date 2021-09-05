Глава Харьковского авиазавода рассказал о причинах массовых увольнений на предприятии
Об этом сообщил генеральный директор завода Александр Кривоконь, передает Укринформ.
По его словам, большинство из работников, которых планируют уволить, годами не выходили на работу и уже не могут или не хотят работать на предприятии.
"Есть 300 человек, которые уже никогда не будут. 220 – вообще найти не можем. То есть ездили домой по имеющимся адресам, отправляем письма, потому что люди числятся, но не появляются. Кто-то уехал за границу, кто-то умер. А кто-то просто физически не может работать, так как во время остановки завода в 2013 году им, скажем, было 60-65, 70, а сейчас под 70-75, 80, но люди не хотят увольняться, потому что их устраивает, что идут начисления. И все предыдущие руководители не хотели этим заниматься, ведь это имидж. Было такое, что заказов ноль, а выводилось по 400-500 работников. За 4-5 лет бездействия на 100 млн же увеличилась зарплатная задолженность", – рассказал Кривоконь.
По его словам, иногда происходят неприятные ситуации, когда дети пожилых работников, которым самостоятельно уже трудно подняться, устраивают скандалы из-за предложения уволиться.
"Или вот главный конструктор устроил на работу сына, который здесь ни дня реально не работал. Давно выехал в Санкт-Петербург. Я прошу не позориться, написать и прислать заявление. Мне говорят: "Нет". То придется увольнять обоих", – отметил Кривоконь.
Он добавил, что сейчас увольняют всех, кто дважды по вызову не выходит на работу.
"Я поговорил уже дважды и с отделом кадров, и с руководителями цехов, потому что есть же уважаемые люди, 30-40, 60 лет отдали заводу, имеют в книге (трудовой, – ред.) одну запись, то зачем доводить ситуацию до этого "уволен за прогулы", – говорит Кривоконь.
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По словам директора, со времени его прихода (в апреле этого года) с предприятия уволились более 250 человек. Также, по распоряжению руководителя, начальники цехов определили, какие из их работников действительно необходимы и реально могут выполнять работу.
"К примеру, технологи. Отдел – 70 человек, из них 3-5 только работают с компьютером, понимаете. Они уже писать технологию не умеют и не будут, потому что время другое, новые материалы появились, требования. Поэтому из них останется максимум 15-20 человек", – добавил Кривоконь.
По его словам, сейчас на работу выходит часть работников – в зависимости от производственной нагрузки, это 60, 150, 200, 350 человек.
В то же время Кривоконь назвал заявления профсоюза предприятия о забастовке и недоверии к нему надуманными и необоснованными.
Он отметил, что требование профсоюза возобновить производство самолетов невозможно выполнить за 4 месяца, пока он руководит предприятием, нужно по крайней мере добиться списания долгов перед государством (это более 2 млрд грн) и за коммунальные услуги.
Напомним, 30 августа профсоюз ХГАПП заявил об однодневной забастовке, которая должна пройти 6 сентября за пределами завода.
Забастовка объявлена "в связи с многочисленными нарушениями администрацией и органами управления ХГАПП трудового законодательства", "отсутствием решений по погашению долгов по зарплате, зачета пенсионного стажа работников, массовым увольнением персонала и отсутствием конструктивных программ возрождения производства самолетов".
По данным профсоюза, работникам предприятие за предыдущие годы задолжало 263 млн грн.