Новини

Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА

1 2180
Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА
В воскресенье, 5 сентября, в Киеве с 07:00 до 18:00 будет ограничено движение по шести улицам в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В частности, движение ограничат по следующим улицам:

  • Академика Кржижановского;
  • Василя Степанченко;
  • Коростенской;
  • Генерала Наумова;
  • Работничьей;
  • бульвару Академика Вернадского;

Движение также будет ограничено по участку Новоирпенской трассы.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини