Сегодня в Киеве ограничат движение по шести улицам из-за веломарафона. КАРТА

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве с 07:00 до 18:00 будет ограничено движение по шести улицам в связи с проведением массового мероприятия велосипедистов.