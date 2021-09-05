Аэропорт в столице Афганистана возобновил работу

Техническая группа смогла возобновить работу аэропорта Кабула для приема гуманитарной помощи, вскоре он будет готов к принятию гражданских авиарейсов.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на посла Катара в Афганистане, передает Укринформ.

По словам дипломата, взлетно-посадочная полоса была отремонтирована "в сотрудничестве с властями Афганистана".

Он уточнил, что уже осуществлено два внутренних авиарейса из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

По данным агентства Reuters, в субботу несколько внутренних рейсов из аэропорта Кабула совершила афганская авиакомпания Ariana Afan Airlines.

В частности, авиакомпания объявила о возобновлении полетов между Кабулом и городами Герат, Мазари-Шариф и Кандагар.

Кабульский аэропорт был закрыт после прекращения массовой эвакуации иностранцев и афганских союзников под руководством США. Конец эвакуации десятков тысяч людей ознаменовал вывод последних сил США из Афганистана после 20 лет войны.

Напомним, 15 августа талибы без боя вошли в столицу страны Кабул. Политический офис "Талибана" заявил о завершении войны в Афганистане и о создании Исламского эмирата Афганистан.

31 августа Соединенные Штаты завершили вывод из Афганистана своего военного контингента. После прихода к власти талибов из Афганистана были эвакуированы более 123 тыс. человек, но часть национального персонала западных стран и афганцев, сотрудничавших с иностранными структурами, все еще остаются в стране и сталкиваются с риском для жизни.