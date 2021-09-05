Евросоюз ускорит создание единой миграционной политики из-за действий режима Лукашенко, – еврокомиссар

Миграционный кризис на границе с Беларусью может ускорить принятие общеевропейской политики в отношении беженцев.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время визита в Литву, передает Deutsche Welle.

Он сообщил, что справиться с кризисом Литве помогают 19 стран ЕС. На границе работают более 20 сотрудников европейских агентств, стране выделено помощь объемом 36,7 млн евро.

"Это – внешняя граница Европейского Союза, и мы защитим ее", – заявил Схинас.

В то же время он подчеркнул, что "сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики".

По словам Схинаса, пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" правил их приема и распределения. Последние предложения Еврокомиссии в этой сфере были представлены 2020 года, но отложены из-за пандемии коронавируса.

"От Эвроса и Сеуты и до границы с Беларусью. Те, кто пытаются инструментализировать миграцию, будут разочарованы", – добавил еврокомиссар.

Как сообщалось, Европейский Союз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использования Минском мигрантов как инструмента давления на Евросоюз.

Польша, Литва и Латвия уже несколько месяцев фиксируют тысячи попыток нелегально пересечь их границу со стороны Беларуси. Они обвиняют режим Александра Лукашенко в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.



