Аэропорт Львова отчитался о рекордном количестве пассажиров за месяц

Госпредприятие "Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого" в августе 2021 года обслужил 291,18 тыс. пассажиров, что вдвое больше, чем в августе прошлого года, и на 15,7% превышает пассажиропоток августа докарантинного 2019 года.

Как сообщает пресс-служба предприятия, за месяц аэропорт обслужил 2 292 рейса, что на 68,4% превышает показатель августа 2020 года и на 18,1% – августа 2019 года.

В целом с начала года авиаперевозками в аэропорту воспользовались 1,05 млн пасажиров, что на 80,2% больше аналогичного периода 2020 года, но на 27% меньше, чем в январе-августе 2019 года.

Количество рейсов за восемь месяцев 2021 составила 9990, что на 61,6% больше, чем в январе-августе 2020 года и на 20,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самыми популярными направлениям по пассажиропотоку стали Анталия, Стамбул, Варшава, Хургада и Борисполь.