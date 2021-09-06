Минэнерго предложило ввести стимулирующий тариф для строительства систем накопления энергии

Министерство энергетики разработало проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития систем накопления энергии".

Документ опубликован на сайте министерства для обсуждения.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван обеспечить введение стимулирующих механизмов установки на электростанциях мощностей для аккумуляции электроэнергии.

Такую необходимость в Минэнерго поясняют стремительным ростом установленных мощностей объектов возобновляемой энергетики благодаря внедрению модели фиксированного "зеленого" тарифа. Так, в 2019-2020 годах установленные мощности объектов ВИЭ выросли более чем втрое и к середине 2021 года уже достигли 9 ГВт.

"В условиях такого стремительного развития объектов возобновляемой энергетики с негарантированным графиком генерации, в настоящее время объединенная энергетическая система Украины (ОЭС Украины) остро нуждается в дополнительных балансирующих мощностях. Одной из перспективных технологий, которая позволит повысить гибкость ОЭС Украины, являются системы накопления электрической энергии (СНЭ)", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

С целью развития таких систем законопроект предусматривает:

введение нового участника рынка электрической энергии – оператора системы накопления энергии и установления его прав и обязанностей;

урегулирование вопроса лицензирования деятельности по накоплению энергии;

установление запрета для операторов системы передачи и распределения осуществлять деятельность по накоплению энергии;

уточнение процедуры проведения конкурсов на строительство новой генерирующей мощности;

установление требований для использования систем накопления энергии производителями электрической энергии, в том числе из возобновляемых источников энергии.

При этом в качестве стимулов для создания СНЭ предложено применять:

установление платы за услугу по обеспечению развития генерирующей мощности;

содействие отводу земельного участка и/или выделению площадки, в том числе, оборудованных соответствующей инфраструктурой электрических и/или газовых сетей, для строительства новой генерирующей мощности или СНЭ;

применение механизмов государственно-частного партнерства;

предоставление государственной помощи субъектам хозяйствования за счет ресурсов государства или местных ресурсов.

Согласно законопроекту, в случае применения в качестве стимула платы за услугу по обеспечению развития генерирующей мощности, приобретение такой услуги осуществляется оператором системы передачи (НЭК "Укрэнерго").

Законопроектом предложено установить, что проекты по строительству систем накопления электроэнергии будут утверждаться на конкурсе. НКРЭКУ по результатам конкурса обязано предусмотреть в составе тарифа оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго") расходы на обеспечение специальных обязанностей по обеспечение развития генерирующей мощности.

Напомним, по данным госпредприятия "Гарантированный покупатель" по состоянию на конец августа задолженность "Укрэнерго", которая является источником расчетов по "зеленому" тарифу, составляла 22,7 млрд грн, в том числе 11,1 млрд грн - за 2021 год.