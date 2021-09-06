В Украине за сутки зафиксировано 773 новых случаев коронавируса, – Минздрав

В Украине по состоянию на утро 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 457 человек, 18 умерло.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Telegram.

Как сообщается, за сутки 5 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 62, медработников - 8). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 635 человек; летальных случаев - 18; выздоровели - 457 человек.

Днем ранее, 5 сентября зафиксировано 1379 новых случаев заболевания, 4 сентября зафиксировано 2 614 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 сентября сообщалось о 2 693 новых случаев заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 298 307 человек, выздоровело 2 213 177 человек, летальных случаев - 54 001.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Ранее сообщалось, что американская благотворительная организация Direct Relief передала Украине гуманитарный груз инновационных лекарств против COVID-19 стоимостью $20 млн.