SpaceX хочет запустить на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink в конце сентября

Американская компания SpaceX планирует 30 сентября вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink.

Это следует из данных специализированного сайта Space Launch Now, передает Интерфакс-Украина.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с мини-спутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается впервые осуществить со стартовой площадки на авиабазе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии вместо космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Сама SpaceX дату запуска пока не объявила, в ее сообщении говорится, что накануне были проведены статические огневые испытания двигателей ракеты Falcon 9.

"Планируем позднее в этом месяце провести первый запуск миссии Starlink с западного побережья (США), дату объявим ближе к запуску", - отмечается в сообщении.

Это будет уже 31 вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1738 космических аппаратов.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Ранее сообщалось, что Starlink рассчитывает обеспечить непрерывное глобальное покрытие примерно к сентябрю 2021 года, но затем потребуется получить одобрение регулирующих органов.