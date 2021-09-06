Украина заинтересована в синхронизации санкционной политики с США против России

Украина заинтересована в максимально возможной синхронизации санкционной политики с США в отношении России.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко по итогам встречи с замминистра финансов США Энди Бауколом, советником министра финансов Девидом Липтоном и главой Офиса технической помощи Ферисом Финком

"Особое внимание стороны уделили вопросу введения санкций. Украина со своей стороны реализует масштабную санкционную политику против РФ в ответ на российскую агрессию. Алексей Любченко заявил о заинтересованности в более тесном сотрудничестве по вопросам практической имплементации санкций, в частности в максимально возможной синхронизации санкционной политики, в том числе для внедрения вторичных ограничительных мер", - сказано в сообщении.

Также Любченко подтвердил стремление продолжать программы сотрудничества.

"Мы рассматриваем наше сотрудничество с МВФ не только с точки зрения получения дополнительного финансирования, что бесспорно важно для дальнейшего устойчивого развития экономики Украины, но и с учетом того сигнала, который предоставляет наша эффективное взаимодействие с МВФ другим международным инвесторам", - подчеркнул Любченко.