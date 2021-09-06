"Харьковгаз" успешно провел водородные испытания на оборудовании RGC Production

АО "Харьковгаз" провело успешные испытания по закачке 20% концентрации водорода в смеси с природным газом в шкафные газорегуляторные пункты (ШГРП) производства RGC Production.

Как сообщает пресс-служба компании, проведенный эксперимент является частью водородного проекта "Региональной газовой компании", цель которого - подготовить газораспределительную систему Украины к транспортировке экологических видов энергии. Испытания прошли на специальном полигоне в городе Чугуев, где было установлено пять ШГРП производства RGC Production.

"Оборудование RGC Production уникальное и соответствует стандартам качества, благодаря сотрудничеству с международными бизнес-партнерами – производителями комплектующих. В частности, все ШГРП, которые сегодня участвовали в эксперименте, оборудованы итальянскими регуляторами Pietro Fiorentini, имеющими сертификат на работу с 20% смесью водорода", – отметил руководитель проекта RGC Production Александр Волович.

Все оборудование, участвовавшее в эксперименте, успешно прошло тестирование газоводородною смесью. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production осуществляли специалисты мирового лидера по сертификации и контроля качества процессов и продуктов Бюро Веритас (Bureau Veritas).

"В европейских странах водород рассматривается как будущее энергетической сферы. Использование Н2 позволяет избежать выбросов в атмосферу углекислого газа. Кроме того, водород имеет более высокую энергоемкость, чем природный газ, и именно это делает его топливом будущего. Водородная энергетика – один из главных трендов развития современной европейской энергетики", – рассказал директор технический АО "Харьковгаз" Артем Ильенко.

Первые эксперименты по использованию водорода в газораспределительных сетях на территории Харьковщины начались в августе прошлого года. Для стартовых испытаний применили газовую смесь с 99% концентрацией водорода. Во время следующих этапов, были использованы смесь водорода и метана в пропорциях 50/50% и 80/20%.

"Следует отметить, что за последний год были проведены в том числе и огневые испытания на действующих газовых приборах. То есть вопрос сгорания газоводородных смесей уже изучен. Предварительные результаты говорят о том, что даже имеющиеся газораспределительные сети способны работать с газоводородной смесью с содержанием водорода до 10%", - сообщил заместитель руководителя водородных проектов "Региональной газовой компании" Игорь Гоцик.