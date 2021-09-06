Цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров на фоне падения поставок "Газпрома"

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ 6 сентября утром взяла отметку 53,68 евро за кВт-ч, или $659 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи, передает Интерфакс-Украина.

В предыдущий торговый день 3 сентября значение этого контракта составляло $632 за тысячу кубометров.

Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Беларусь и Польшу в Германию, утром 6 сентября упал в два раза по отношению к уровню 5 сентября и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели. На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн кубометров в час, тогда как 5 сентября было 3 млн кубометров в час, а в предыдущие дни – по 2,3 млн кубометров в час.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

Бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта – 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки, однако в августе отказался выкупать этот объем на сентябрь.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы на фоне сокращения поставок "Газпромом" через Украину и Польшу, превысив на минувшей неделе отметку в $645 за тыс. кубометров.

В Украине биржевые цены на газ также установили новый исторический максимум, превысив 20 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС), однако за вычетом налога остаются несколько ниже европейских.