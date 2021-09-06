Грузооборот в портах Украины упал с начала года на 13%

По оперативным данным ГП "Администрация морпортов Украины", по итогам восьми месяцев 2021 года портовыми операторами в морских портах Украины обработано 91,73 млн тонн грузов, что на 14,23 тыс. тонн, или на 13,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении АМПУ.

За указанный период портовыми операторами в морских порах перегружено 70,2 млн тонн экспортных грузов (-13.1% к аналогичному периоду 2020 года), 15,36 млн тонн импорта (-4,7% к аналогичному периоду 2020 года) и 5,1 млн тонн - транзитных (-29,5% к аналогичному периоду 2020 года), каботажных 1,01 млн тонн (-41% к аналогичному периоду 2020 года)

Больше всего за восемь месяцев в портах обработано руды и зерновых грузов - 24,3 млн тонн (-19,4%) и 26,1 млн тонн (-16,8%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за восемь месяцев этого года выросла на 48% и составила 1,19 млн тонн.

Также за восемь месяцев этого года контейнеров обработано 673 тыс. TEU, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

По итогам восьми месяцев 2021 года показатели лишь 2 портов превышают объемы перевалки прошлого года - Измаильский порт с показателем 2,5 млн тонн (+17,4%), "Усть-Дунайск" - 34, 6 тыс. тонн (138%).

Портам "Ольвия" и "Рени" почти удалось достичь показателей прошлого года. Грузооборот СМП "Ольвия" за восемь месяцев составил 2,65 млн тонн (-0,4%), порт "Рени" - 586 тыс. тонн (-0,5%).