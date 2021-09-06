ГФС разоблачила международное онлайн-казино с ежегодным оборотом $30 миллионов
Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.
"Разоблачена схема по организации нелегального онлайн-казино для рынков других стран, в том числе и таких, где такая деятельность запрещена законом", - сказано в сообщении.
Во время проведения мероприятий было установлено, что на территории города Киева в одном из офисных помещений, одновременно работало более 60 лиц, как граждан Украины, так и граждан других государств, легальность пребывания которых на территории государства устанавливается.
Основным видом деятельности предприятия является организация и администрирование онлайн-казино, а также служба поддержки ряда сайтов по предоставлению услуг азартных игр.
По оперативным данным, необлагаемый объем такого бизнеса за прошлый год составил более $30 млн.
Схема ввода-вывода средств во время игры была построена с использованием различных финансовых инструментов, в том числе криптовалюты.
На территории Украины фигуранты зарегистрировали одно юридическое лицо и ряд физических лиц-предпринимателей, которые использовались для прикрытия противоправной деятельности, не отражали фактический объем денежных средств от такой деятельности и не платили соответствующие налоги.
В ходе проведения мероприятий установлено несоответствие в налоговой отчетности по оформленным лицам и неуплата единого социального взноса в значительных размерах.
По результатам санкционированного обыска были изъяты не учтены наличные средства, печати фирмы нерезидента, печати ФЛП и юридических лиц, зарегистрированных в Украине, черновые записи, носители информации, компьютерная техника и тому подобное.
Досудебное расследование продолжается.