Банки выдали за полгода 785 льготных ипотечных кредитов
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По состоянию на 6 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно - 76,7%) рынках.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Всего в уполномоченные банки поступило 1155 заявок на участие в программе на общую сумму 995,77 млн грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% - вторичный.
В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:
- Киев (33,3%)
- Киевская область (30,9%)
- Харьковская область (6,4%)
- Львовская область (5,7%)
- Ривненская область (4,1%)
- другие (19,6%)
Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:
- +3% - количества кредитов и +4% - суммы кредитов;
- +3% - количества заявок и +3% - суммы заявок.
Всего в программе принимают участие 17 банков.
Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта.
Джерело: Кабмин