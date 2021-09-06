Банки выдали за полгода 785 льготных ипотечных кредитов

По состоянию на 6 сентября 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 785 кредитных договоров на общую сумму 667,26 млн грн, причем как на первичном (23,3%), так и вторичном (соответственно - 76,7%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1155 заявок на участие в программе на общую сумму 995,77 млн грн, из которых 22,62% составляет первичный рынок и 77,38% - вторичный.

В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были:

Киев (33,3%)

Киевская область (30,9%)

Харьковская область (6,4%)

Львовская область (5,7%)

Ривненская область (4,1%)

другие (19,6%)

Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+3% - количества кредитов и +4% - суммы кредитов;

+3% - количества заявок и +3% - суммы заявок.

Всего в программе принимают участие 17 банков.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта.