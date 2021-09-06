Омбудсмен направила в Раду письмо с критикой законопроекта Зеленского об олигархах, – Разумков

В парламент поступило официальное письмо от уполномоченного Рады по правам человека Людмилы Денисовой с указанием на несоответствие Конституции законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".

Эту информацию на брифинге подтвердил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, Людмила Леонтьевна прислала соответствующее письмо. Сейчас разбираемся, изучаем, после этого будет немного больше информации и смогу более расширенно ответить. Там есть видение, связанное с соответствием Конституции. Но Конституцию мы толковать точно не можем, есть (для этого, – ред.) должностные лица. А с другой стороны, там вопросы, связанные с Венецианской комиссией", – сказал Разумков.

Спикер парламента отметил, что на текущей неделе Рада не планирует рассматривать законопроект о деолигархизации, поскольку он находится в профильном комитете.

"Если не ошибаюсь, 1257 поправок к нему подано. Это большое количество. Комитет еще не рассматривал их. Думаю, что в ближайшее время он сможет рассмотреть их, и как только он будет готов, в рамках Регламента, сможет рассматривать его в стенах парламента, непосредственно – на пленарном заседании", – добавил Разумков.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политическую вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный на рассмотрение парламента президентом Владимиром Зеленским.

Законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов: