Цена импортного газа выросла за месяц на 20%, – Минэкономики

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в августе 2021 года составила $427,88 или 11 457 грн за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Таким образом, цена импортного газа в августе увеличилась почти на 20%, по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла $357,32 за тысячу кубометров.

При этом по сравнению с августом 2020 года цена импортного газа выросла в 4 раза.

Как сообщалось, по данным Минэкономики, импорт природного газа на территорию Украины в июле 2021 года осуществлялся по средней цене $357,32 (9, 746,82 грн) за тыс. кубометров.

Напомним, нынешний глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.